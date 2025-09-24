語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第29回】ホラニ龍コリニアシ（埼工大深谷高→埼玉工業大→パナソニック）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載29回目は、日本ラグビーの歴史と深い関係にあるトンガ出身選手として歴代トップの45キャップを重ねたNo.8ホラニ龍コリニアシを紹介したい。ホラニは