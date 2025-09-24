大型で猛烈な「スーパー台風」に発達した台風18号の影響で、台湾東部の花蓮では洪水が発生しています。台湾当局によりますと、2人が死亡、30人が行方不明となっているほか、28人がケガをしていて、8000人近くが避難しています。台風は24日にも中国南部に上陸するとみられ、中国気象局はことし発生した中で「最強の台風」だとして、警戒を呼びかけています。