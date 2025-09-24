U-20W杯に挑むメンバーに選出された市原吏音U-20アジアカップでキャプテンを務めたRB大宮アルディージャのDF市原吏音は、代表でキャプテンマークを巻くだけでなく、年上の選手たちが多い大宮のトップチームでも副キャプテンを務める。まだ20歳という若さだが、良い意味で年齢を感じさせない落ち着いた受け答えをすることでも知られている。長く目標に掲げてきたU-20W杯の最終メンバーに選ばれたDFは、どのような人物なのか。（取