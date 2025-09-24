お笑いコンビ「とんねるず」石橋貴明の長女で、女優の石橋穂乃香がフランス滞在での姿をアップした。２４日までにインスタグラムで「今回のフランスはご縁あってブルゴーニュ地方のサヴィニ＝レ＝ボーヌ村に初めて訪問絶対にまた戻って来たい、と思う場所でした」と報告。「あんなに美味しいワインを毎日たらふく飲めたのは本当に贅沢（ぜいたく）で本当に幸せでだった…（美味しいご飯も毎日いただいて、食べすぎてお腹痛