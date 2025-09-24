横浜FM戦で勝利を決定づける一撃を決めたガンバ大阪は9月23日、J1リーグ第31節で横浜F・マリノスと対戦。FW宇佐美貴史がこの試合で直接フリーキックを決めて勝利に貢献し、「なぜこのコースを狙える」「なにこれ？」など注目を集めている。試合は後半15分、左サイドのクロスからMF天野純が左足ダイレクトでゴール左に流し込み、横浜FMが先制に成功する。それでもホームのG大阪は同20分、MF満田誠がDF半田陸とのワンツーでペナ