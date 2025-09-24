近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。アナフィラキシー対応アナフィラキシーは食物アレルギーのもっとも重い症状で、一刻も早い手当てが必要となります。アナフィラキシーが起こってもあわてな