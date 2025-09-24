幾千年の時を超えて、あなたと恋をしている奇跡──小池昌代さんによる最新小説『Cloud on the 空き家』が話題を呼んでいます。『群像』2025年10月号より、たらればさんによる書評「「雲」の狭間をたゆたうための翼」を特別にお届けします。「雲」の狭間をたゆたうための翼すごく不思議な読書体験でした。本書『Cloud on the 空き家』は、和歌的幻想と現代詩情を織り交ぜ、日本的幻想文学というカテゴリーを悠々と泳いでいる作品と