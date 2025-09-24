24日未明、福岡市城南区で酒を飲んで電動キックスケーターを運転したとして、アルバイトの男が逮捕されました。警察によりますと、24日午前3時ごろ福岡市城南区別府の道路で、パトロール中の警察官が蛇行運転する電動キックスケーターを発見し、停止を求めました。運転していた男の呼気から基準値の5倍を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました