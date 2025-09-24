突然ですが、「IQ」が何の略か知っていますか?知ってたら自慢できます！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Intelligence Quotient（知能指数）」でした！頭の良さを表す指標であるIQ。実はこれはIntelligence Quotientの略、日本語で「知能指数」といいます。知能検査（IQテスト）で得られる数値は、一般的に100が平均とされます。元々は「精神年齢 ÷ 生活年齢 × 100」という計算式が使われていたんですよ！次回の難