「自動物流道路」って？成田空港を運営するNAA（成田国際空港）、千葉県が、成田空港での「自動物流道路」の実現に必要な諸技術について空港周辺のフィールドにて実験を実施すると発表しました。【画像】これが「自動物流道路」驚愕の全貌です自動物流道路は道路空間に物流専用のスペースを設け、クリーンエネルギーを電源とする無人化・自動化された輸送手段によって貨物を運ぶ新たな物流システムといいます。物流危機やカー