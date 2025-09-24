2025年9月8日、中国外務省は日本維新の会所属の石平参議院議員に対し、制裁措置を発表した。内容は中国国内の財産凍結とビザ発給停止である。理由として中国側は、石平氏が台湾・歴史認識・香港情勢に関して「誤った言論を長期間ばらまいた」こと、さらに靖国神社参拝を挙げた。石平氏は中国出身で日本に帰化し（2007年）、論壇で長年にわたり対中批判を展開してきた。しかし、中国当局による公式制裁は今回が初めてであった。制裁