韓国の李在明(イ・ジェミョン)大統領は就任後初となる国連総会の一般討論演説で、韓半島（朝鮮半島）平和問題の解決策として「交流（Exchange）、関係正常化（Normalization）、非核化（Denuclearization）」を骨子とする「ENDイニシアチブ」を提示した。李大統領は23日（以下、現地時間）、米国ニューヨーク国連本部で開かれた第80回国連総会の一般討論演説で「最も確実な平和とは戦う必要のない状態」とし「交流、関係正常化、非