「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が23日、自身のインスタグラムを更新。フェスを満喫する様子を公開した。佐々木は、今月13〜15日、20、21日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」を訪れたことを報告。この日は「まだ続きます」とコメントすると、ビールを片手にペロッと舌を出すショットを披露した。続けて、三つ編み姿でまるごとメロンソーダを味わう様子も公開。「乾杯あーりん