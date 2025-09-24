『生きる言葉』（俵万智 著）新潮新書ネットでのやりとりが日常となり便利になった半面、さまざまな問題も起きている。互いの背景も知らない相手と言葉だけでコミュニケーションを取らなければならない場面も多く、ちょっとした言葉の使い方によって行き違いが生じ、分かり合えなさを感じることもあるだろう。“言葉をつかいこなす力は生きる力と言ってもいい”と語る歌人である著者が、実体験を踏まえて現代の言葉を考察した本