宇垣美里が主演を務めるテレ東木ドラ24『できても、できなくても』(10月9日スタート毎週木曜深0：30)のレギュラーキャストが、このほど発表された。【場面カット】いったい何が…考え込むような表情を浮かべる山中柔太朗電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画『できても、できなくても』を実写化