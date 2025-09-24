海洋研究開発機構（JAMSTEC）の高知コア研究所。世界の3分の1の海底下地質試料「コア」を保管する研究所として知らていますが、じつは、世界でも有数の高精度の分析装置を持つ研究であります。これらの装置を駆使した研究のひとつが、特殊な条件下で生成される「高圧鉱物」の分析です。お話をうかがった、JAMSTEC高知コア研究所物質科学研究グループ上席研究員の富岡尚敬さんは「新鉱物ハンター」として知られる研究者。2021年に