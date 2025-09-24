あなたは読めますか？よめそうで読めない、広島県の難読地名「甲奴」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【A】答えは、【A】の「こうぬ」でした。広島県三次市甲奴町は、吉備高原の山間部に位置する自然豊かな地域です。かつては古くから製鉄で栄え、平安時代には朝廷に鉄を献上した記録も残る歴史を持ちます。現在では、アメリカのジミー・カーター元大統領との縁で、特産品であるピーナ