この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんのスタミナたっぷりのレシピです。暑さがだいぶ落ち着いてきたとはいえ、まだまだ続いていますよね。暑くなると食欲が落ち、体調を崩すという悪循環になっている方もいるのではないでしょうか。麦ライスさんが投稿していたのは、スタミナたっぷりで白いご飯と一緒にモリモリと食べたい豚キムチの生姜焼きレシピでした。