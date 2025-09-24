人は誰しも老いるもの。「親にはいつまでも健康でいてほしい」と思いつつも、やはり避けては通れないのが「介護」の問題です。そこで今回は、親の介護にかかるお金や、いざというときに慌てないために前もってやっておきたい「必要な準備」について解説します。備えあれば憂いなし。今できることから準備を始めましょう。「平均寿命」と「健康寿命」の差は？世界でもトップクラスを誇る日本人の平均寿命。元気で長生きできればよい