JTB（ジェイティービー）は、大阪・関西万博の入場券所持者を対象とした、パビリオン入場確約宿泊プランを設定している。「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」もしくは「PASONA NATUREVERSE」の入場が確約されており、ホテルは複数の設定がある。宿泊翌日にパビリオンへ入場ができる。「PASONA NATUREVERSE」は店舗での申し込みも可能。交通付きプランの設定もある。