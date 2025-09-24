ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 松本人志のチャンネルで「笑ってはいけない」復活か…具体的プランの… エンタメ・芸能ニュース 松本人志 ダウンタウン ゴシップ 現代ビジネス 松本人志のチャンネルで「笑ってはいけない」復活か…具体的プランの内容 2025年9月24日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11月1日にスタートするダウンタウンの有料配信サービス 「笑ってはいけない」シリーズの新作が配信される可能性があるという 2時間程のベスト版を配信後、年末に日テレが長尺版を放送する案もあるそう 記事を読む おすすめ記事 長崎・佐世保市のドラマロケ地巡って 「照子と瑠衣」など映えスポットのスタンプラリー開催 2025年9月18日 6時0分 朝ドラ「あんぱん」ついに「ばいきんまん」登場！カレーぱんまん、おむすびマン、しょくぱんまんも→ネット「爆誕だ！」 2025年9月23日 9時51分 10月1日から博多座で「市川團十郎特別公演」團十郎「新規ファンも気軽に見に来て」 2025年9月17日 9時49分 本物に会えるまち浅草で江戸から続くお座敷体験を―― 2025年9月19日 10時55分 キユーピー マヨネーズが渋谷の街をジャック！「マヨ渋」開催中 2025年7月25日 13時0分