今夏、J1川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した日本代表DF高井幸大。身長192cmを誇る21歳の大器には、Jリーグ史上最高額となる500万ポンド（約9.9億円）の移籍金が支払われたとされている。ただ、加入後は足底筋膜炎（足底腱膜炎）による離脱が続いており、プレシーズンを含めて試合に出場できていない。トッテナム公式によれば、トーマス・フランク監督は、3部ドンカスターとのリーグカップに向けた前日