米中電話会談の結果はトランプ大統領は9月19日、習近平国家主席と2度目の電話会談を行い、10月末に韓国で開催される国際会議の場で対面による会談を行うことで合意した。トランプ政権は中国との対立を緩和しようとしている感がある。トランプ氏が8月末に中国人留学生60万人を米国の大学に受け入れる可能性を示唆したことは典型例だ。だが、トランプ氏の年内訪中で合意できなかったことは両国の貿易交渉が難航していることの証左だ