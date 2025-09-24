夏から秋に変わるこの時期、特に注意が必要です。この時期に倦怠感などの体調不良を感じる人は「秋バテ」かもしれません。対策としてどのようなことに注意したらいいのでしょうか。９月２３日の札幌市の中心部です。街中を見渡すと、半袖の人もいれば長袖やコートを手に持つ人など服装は様々でした。２３日の札幌の最高気温は２３．５℃、最低気温との差は１０℃以上ありました。日中は暖かく、朝や夜は寒い。季節の変わり目