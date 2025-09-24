助動詞のshouldとhave toは、どう使い分けたらいいのか。英語習得の専門家、川崎あゆみさんは「この2つには明確な違いがある。shouldには『君のためを思って言うけどこうすべき』といった助言やアドバイスのニュアンスがあり、have toは、テストや納期など、外から与えられた責任を伴う『外からの約束』の意味を持つ」という――。※本稿は、川崎あゆみ『思ったことを英語にできる 3ます英語』（サンマーク出版）の一部を再編集し