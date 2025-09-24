遂に本領発揮だ。セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦）が9月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。オーラスでの見事な逆転劇で、チームに待望の初トップを持ち帰った。【映像】逆転勝利の牌を指でじっくり味わう醍醐大の「ねっとりツモ」波乱の幕開けだった。昨シーズンの優勝チームが、まさかの開幕4連敗。屈辱の最下位に沈んだ。当試合は起家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、TEA