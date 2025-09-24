きょう(水)は、東日本や北日本で秋晴れが続く一方、西日本では雨やくもりの所が多くなりそうです。７時現在、宮崎県を中心に活発な雨雲がかかっており、局地的に激しい雨の降っている所があります。昼ごろからは四国、夕方以降は中国地方にも雨の範囲が広がり、傘の出番となるでしょう。そのほか西日本では雨マークがない地域でも、厚い雲の下では雨のぱらつく所がありそうです。一方、東日本や北日本では秋晴れとなり、安定して晴