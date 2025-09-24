【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比08銭円高ドル安の1ドル＝147円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1810〜20ドル、174円39〜49銭。米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を意識した円買いドル売りがやや優勢だった。米個人消費支出（PCE）物価指数の発表を26日に控えて様子見ムードも強く、値動きは限定的だった。