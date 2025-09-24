自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、先天性の病気を持つ14歳長男について、悩んでいることを明かした。【映像】入院中の息子の様子（複数カット）2011年1月、50歳で長男の真輝さんを出産した野田議員。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。14歳長男について悩み野田議員は2025年9月21日に更新したブログで、前日に開催された女子の相撲大会に、真輝さんと行ったことを報告。