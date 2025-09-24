イスラエル軍は、住民を避難させて、ガザ市を攻撃し、ハマス壊滅作戦を展開している。住民の犠牲は増え、2023年10月の戦闘開始以来、死者は6万人を超えている。国連の人権理事会は、イスラエルのガザでの行為をジェノサイドとしている。国際社会は、即時停戦を求めているが、アメリカは反対し、イスラエル寄りの立場を堅持している。そのような中で、パレスチナを国家として承認する国が増えている。主要先進国も国家承認9月21日、