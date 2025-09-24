この作品はもっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんが、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。経済的な不安は日々の暮らしに影を落とすこともありますよね。楽しみたい！と思っている行事やイベントがあっても、「節約しなければ」という思いが強いと心から楽しむことは難しい場合も