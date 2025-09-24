ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆【家族からのクレーム】「掃除機をかけていたら『テレビの音が聞こえない』と家族。揚げ物をしていても『テレビの音が聞こえない』とクレーム。思わず『てめぇら……（怒）』と思ってしまいました」ギターのイクローは「僕も話を聞きながら