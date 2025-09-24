福岡県八女市で江戸時代から受け継がれる、からくり人形芝居「八女福島の燈籠（とうろう）人形」が23日まで行われました。戦時中に一度は中止となったこの伝統行事は、地域住民が大切に守り続けてきました。 「八女福島の燈籠人形」は、福岡県八女市の福島地区で毎年、秋分の日ごろの3日間行われます。■訪れた人「楽しかった。」「やっぱりわくわくしますね。一番盛り上がると思う、一年の中で。これからもずっと続けてほしい