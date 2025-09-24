福岡県行橋市で23日、自称・自営業の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。容疑を否認しています。警察によりますと、23日午後11時ごろ、行橋市中津熊でスピードを出し走行する軽乗用車をパトロール中の警察官が発見しました。運転していた男の目が充血していたため呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、行橋