「自分に後悔はないですし、精いっぱいできました。どうしたらいいかわからないです」──2023年世界陸上ブタペスト大会、2024年パリオリンピックで金メダルを獲得してきたやり投げの北口榛花選手（27）。【写真】東京開催・世界陸上でもコーチであるセケラック氏の姿が34年ぶりに東京に戻ってきた世界陸上でも金メダルの獲得を期待されたが、9月19日に行われた女子やり投げ予選A組の1番手で投げた北口選手は予選敗退。冒頭のよ