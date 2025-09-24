やわらかいデザインにも好感プレリュードが24年ぶりに復活を果たしてから4日後の9月8日、同じホンダがハンズフリーパーソナルモビリティ『UNI-ONE（ユニワン）』の事業発表会を行った。【画像】事業内容を発表！ホンダのハンズフリーパーソナルモビリティ『UNI-ONE（ユニワン）』全6枚事業発表会と銘打っているのは、UNI-ONE自体は2022年に発表されており、翌年の『ジャパンモビリティショー2023』で展示や試乗の場も設けられて