共通する漢字を1つ入れると、4つの違う言葉ができる漢字穴埋めクイズ。ドツボにはまってしまうと、迷宮入りしてしまうことも少なくありません……。あなたは答えがわかりますか？Q.ここに入る文字はなに？パッとわかるようで、なかなかわからない……。□に入る文字、あなたはわかりましたか？ Answer正解は「鈍」♡「鈍感」「鈍器」「愚鈍」「利鈍」でした！※答えは複数ある場合があります。「愚鈍」は、理解力がにぶ