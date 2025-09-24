◇プロ野球セ・リーグ DeNA 2-2 阪神(23日、横浜スタジアム)DeNAはあと1本が出ずに阪神と延長12回引き分け。三浦大輔監督は試合を振り返りチームに一定の評価を与えました。試合は筒香嘉智選手の18号ソロなどで得点するも阪神に2度追いつかれる展開。7回以降は5投手のリレーで阪神に得点を与えませんでしたが、打線がチャンスを生かせず引き分けに終わっています。三浦監督は試合後、「引き分けは引き分けですからね。(得点まで)も