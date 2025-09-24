24日午前7時11分ごろ、熊本県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は有明海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の熊本西区、玉名市、宇土市、宇城市、大津町、それに上天草市です。【各地の震度詳細】■震度1□熊本県熊本西区玉名市宇土