目に入れても痛くない……可愛い孫の存在。そんな孫のために、といわれたら、ちょっとくらいは無理をしてしまうものです。しかし無理が続くと、老後に影響を与えることも珍しくはありません。かわいい孫のためなら…月5万円の仕送りが始まった日々「お母さんのおかげで、あの子も本当に喜んでるわ」。受話器の向こうで弾む娘の声が、なによりの喜びでした――。都内で一人暮らしをする中本良子さん（73歳・仮名）。夫に先立たれて1