同じツーリングスポーツでも水冷エアロから空（油）冷へスイッチする英断！ スズキは1976年に初の4ストロークDOHC4気筒のGS750を世に出した後、1979年にはシャフト駆動のGS750Gをリリース、早くからツーリングスポーツ路線を意識したメーカーだった。この流れを受け継いで、1988年にはフルカウルのGSX600F（国内向けはGSX400F）、さらには1993年にスリットデザインのエアロフ