新聞社や出版社に勤める人だけでなく、広報やリリース、資料作成など、あらゆる活字を扱う場面で多くの人が悩むこと。それは見出しだ。本記事では共同通信社のWEB媒体「47NEWS」の部長を務める斉藤友彦氏が見つけた、読まれる見出しの4原則を惜しげもなくすべて公開する。 ネット記事で読まれる見出しの４原則 書籍『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』より一部を抜粋・再構成し、読まれる見出しの秘密に