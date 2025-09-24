農作物などに被害を与える特定外来生物「タイワンリス（クリハラリス）」の駆除を進める神奈川県鎌倉市は今夏、捕獲に関する情報を紹介する「鎌倉市タイワンリスニュース」を発刊した。捕獲従事者らに、タイワンリスの生態や上手な捕獲法などの情報を提供し、被害拡大防止を図る。不定期だが年２回程度の発行を目指すという。（菊池裕之）檻を貸し出しタイワンリスは、台湾や東南アジア原産の外来種で体長は尾を含めて４０セン