【ZENAIM KEYBOARD2 mini】 9月25日 発売予定 価格：32,780円 2023年、ゲーミングデバイス界隈に衝撃を与えた「ZENAIM KEYBOARD」。愛知県の自動車部品メーカー・東海理化が一から作り上げた純国産ゲーミングキーボードで、ロープロファイルと磁気検知式を組み合わせた業界初のキースイッチ、48,180円という価格設定、発売後の不具