【「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition】 放送開始日：10月12日より毎週日曜17時～ 放送局：MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠 最速配信：TVer・MBS動画イズムにて放送終了後より アニメ「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Editionが、MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて10月12日17時より放送開始となる。最