【モデルプレス＝2025/09/24】フジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」にて、主演を務める俳優の菅田将暉（すだ・まさき／32）にインタビュー。第1回では、本作の脚本を手掛けた三谷幸喜氏に感じる凄さや連続ドラマに出演するにあたっての苦労について語ってもらった。【インタビュー全3回の第1回】【写真】菅田将暉、傷だらけの姿◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだ