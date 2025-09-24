「リゾットは手間がかかりそう…」と敬遠していませんか？ 実は、レンジやフライパンだけで簡単に作れるリゾットもたくさんあるんです。今回は、E・レシピで人気の時短リゾットをランキング形式でご紹介。テレワークのランチや、おしゃれなディナーにぜひ作ってみてくださいね。【1位】ポタージュスープごはん洗い物も調理時間も最小限に抑えた、お手軽リゾットが堂々の1位。マグカップに材料を混ぜ、レンジで加熱するだけで完成で