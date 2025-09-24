朝のドル円は１４７円６０銭前後＝東京為替 朝のドル円は１４７円６０銭前後での推移。海外市場では１４７円台後半を中心とした動きとなり、大きな動意が見られず。目立った材料がなく、市場は方向性を探る展開となっている。 USDJPY147.60