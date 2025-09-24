この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじ幼稚園の子育てクラブに参加したさくら。周りの子どもたちはお母さんと一緒に座って遊んでいるのに、息子は毎日違う場所で遊んでいます。そして園庭開放になれば、シュウは一目散に砂場へ向かうのでした。洋服がドロドロになっても見守るしかなく、他の母親からは「しつけ