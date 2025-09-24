【ロンドン共同】サッカーのイングランド・リーグカップ3回戦は23日、各地で行われ、リバプールの遠藤航はホームのサウサンプトン戦で今季初めてフル出場した。1―0の後半31分、クリアミスで失点に絡んだが、チームはその後に加点して2―1で勝った。ベンチ入りしたサウサンプトンの松木玖生は出番がなかった。ブライトンの三笘薫は6―0で大勝したアウェーのバーンズリー戦で出場機会がなかった。